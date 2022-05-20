США могут временно отменить санкции против Беларуси в обмен на транзит украинского зерна через порт литовской Клайпеды.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Официальные лица США и Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш изучают возможный маршрут экспорта украинского зерна: на север по железной дороге через Беларусь в литовский порт Клайпеда.

При этом шестимесячной отмены санкций в отношении белорусского производства калийных удобренийт рассматривается как "стимул для Александра Лукашенко".

Напомним, что из-за войны плановый объем производства зерна в Украине уменьшился на 35% в сравнении с прошлогодним.

Также мы писали о том, что если не деблокировать украинские порты, миру може грозить продовольственная катастрофа.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, враг там пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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