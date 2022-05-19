Благодаря росту цен на экспортируемые им нефть и газ Кремль смог стабилизировать курс рубля и ограничить влияние санкций на потребителей и военные действия. Об этом пишет Bloomberg.

Пока что именно постоянный поток оружия и другой помощи Киеву оказал наиболее решающее влияние на то, чтобы помочь Украине отразить атаки России.

Кремлевские чиновники в частном порядке признаются, что они не ожидали, что США и их союзники предпримут такие быстрые действия, чтобы предложить Украине такую широкую поддержку, пишет издание.

Путина не беспокоят экономические издержки, говорят эти люди, поскольку он ведет то, что он считает экзистенциальной борьбой за геополитическое выживание России с США и их союзниками.

"Чтобы заставить его думать об экономике, вам придется ввести эмбарго на нефть и газ", - заявил Bloomberg российский экономист из Парижа Сергей Гуриев.

"Это трудная задача, особенно учитывая зависимость Европы от российского топлива, но активно обсуждаются нефтяные ограничения", - констатирует Bloomberg.

По мнению экономистов, более глубокий экономический кризис, потребовавший гораздо больших расходов на пособия по безработице и другие пособия, может истощить ресурсы Кремля, но не в краткосрочной перспективе.

"Мы видели примеры из других стран, таких как Иран и Венесуэла, где даже продолжительное применение очень жестких санкций существенно не изменило процесс принятия решений. Это очень хорошо понимают на Западе", - сказала директор Control Risks в Лондоне Оксана Антоненко.

Ранее Bloomberg писал, что обещанный дефолт в России может не наступить.

Тем временем в США заявили о высокой вероятности провоцирования дефолта России, который "вряд ли изменит ситуацию".

Однако Америка хочет заблокировать выплаты по государственному долгу России, что угрожает стране дефолтом.

Напомним, война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.