Словакия совершит платеж за поставку российского газа в евро на счет в Газпромбанке, а тот в свою очередь проведет конвертацию средств в рубли и зачислит на рублевый счет "Газпрома".

Об этом сообщил вице-премьер, министр экономики республики Рихард Сулик.

"Словакия заплатит [за газ] в евро на счет в Газпромбанке, а тот перечислит платеж в рубли и направит "Газпрому". Со второй частью операции мы не будем иметь ничего общего. Для нас важно то, что мы платим в евро в Газпромбанк", - привел во вторник сайт братиславской газеты "Правда" слова министра.

Поставки российского газа, по словам Сулика, осуществляются в штатном режиме. Объемы возрастают, так как Словакия стремится максимально быстро заполнить этим энергетическим сырьем свои подземные газохранилища.

"Похоже, по схеме, которую озвучил Сулик, будут работать многие: объявлять, что сделка завершена, после перевода евро или долларов, а по следующему переводу в рубли делать вид, что это их уже не касается", - комментирует новость Телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее мы также писали, что итальянская компания Eni начала процедуру открытия счетов в российском "Газпромбанке" для оплаты газа из РФ в рублях.

В то же время в Евросоюзе заявили, что открытие компаниями счетов для оплаты российского газа в рублях, как того требует Владимир Путин, нарушит санкции.