Итальянская компания Eni начала процедуру открытия счетов в российском "Газпромбанке" для оплаты газа из РФ в рублях.

Об этом говорится в сегодняшнем заявлении на сайте компании.

"Поскольку крайние сроки оплаты поставок газа запланированы на ближайшие дни, Eni начала процесс открытия двух текущих счетов в Газпромбанке на предупредительной основе (один в евро, а второй в рублях)", - указано в пресс-релизе.

При этом компания подчеркнула, что не принимает никаких изменений действующих контрактов и что фактически платежи за газ по-прежнему будут производиться в евро.

О намерении Eni открыть рублевый счет в Газпромбанке стало известно 16 мая. До этого компания опровергала информацию Bloomberg о намерениях оплачивать газ рублями. Ее финансовый директор Франческо Гаттеи заявлял изданию Ansa, что оплата будет происходить в строгом с соответствии с договорными условиями и международными санкциями. То есть в евро. Впрочем, после этого Bloomberg вновь писал, что у компании такие намерения все же есть.

Как писала "Страна", оплату российского газа в рублях в Брюсселе расценили как нарушение европейских санкций. Несмотря на это, четыре европейских покупателя российского газа уже заплатили за поставки в рублях.

Тем временем война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

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