Итальянский энергетический гигант Eni SpA откроет счета в рублях и евро в Газпромбанке не позже среды.

Об этом сообщает Bloomberg.

Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания решила выполнить требования Газпрома после того, как Евросоюз смягчил требования к энергетическим компаниям в вопросе оплаты газа.

Bloomberg пишет, что "в обновленных рекомендациях говорится, что компании должны четко заявить, что они считают свои обязательства выполненными, как только они заплатят в евро или долларах".

Компаниям разрешается открывать счета в долларах или евро в Газпромбанке, при этом вопрос рублевого счета в рекомендациях обходится (но он открывается по умолчанию, так как это и является требованием Газпрома).

Bloomberg сообщает, что немецкая Uniper SE и австрийская OMV AG находятся в ожидании, наблюдая за тем, как будет развиваться ситуация с Eni SpA, но рассчитывают на продолжение сотрудничества с Газпромом.

Напомним, Италия готовится платить за российский газ в рублях.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия фактически одобрила схему Путина по оплате российского газа рублями.