Для замещения российского газа в Турции предложили странам Европейского Союза топливо из Восточного Средиземноморья.

С таким предложением выступил главный советник президента Турции Ибрагим Калин, передает Bursada Bugün, в понедельник, 16 мая.

Он заявил, что природный газ обнаружен почти в каждой стране, имеющей побережье в Восточном Средиземноморье, добавив, что "этот газ может стать альтернативным источником для Европейского Союза, который хочет снизить свою зависимость от российского газа".

Калин также добавил, что Турция хотела бы предоставить возможность всем странам (у которых есть побережье в Восточном Средиземноморье - Ред.) пользоваться природным газом в Восточном Средиземноморье.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует сотрудничать со странами Африки, чтобы заменить импорт газа из РФ. акже проект Евросоюза направлен на подготовку блока к импорту как минимум 10 млн тонн водорода для замены газа к 2030 году, пишет Блумерг.

Также мы писали, что в ЕС возобновляют закупку нефти в ОАЭ, чтобы заменить ею российское сырье.

Кроме того, сообщалось, что США отправили в Европу "значительные объемы" своего сжиженного природного газа.