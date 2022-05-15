Соединенные Штаты уже перенаправили значительные объемы своего сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и привержены тому, чтобы продолжать такие поставки до конца года.

Об этом сообщил в воскресенье, 15 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Берлине по итогам неформальной встречи руководителей внешнеполитических ведомств государств - членов НАТО, пишет ТАСС.

"Мы в значительной степени поддерживаем усилия Евросоюза по введению эмбарго на импорт российской нефти. Этот процесс должен осуществлять Евросоюз. В то время как это происходит, Соединенные Штаты предприняли ряд шагов, чтобы оказать помощь. Например, для устранения пробелов в энергоснабжении Европы мы уже перенаправили значительные объемы поставок СПГ в Европу. Президент США Джо Байден намерен продолжать делать это до конца года, чтобы гарантировать изобилие энергоресурсов на мировых рынках, а также попытаться сделать так, чтобы рост цен, вызванный войной в Украине, был предотвращен и контролировался", - сказал Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что вопрос энергоресурсов не был предметом переговоров в Берлине.

"Мы в значительной степени поддерживаем усилия, которые предпринимает Европа, Евросоюз, чтобы отказаться от российских энергоносителей, будь то нефть или в конечном счете газ. Это зависимость, которая строилась на протяжении многих десятилетий. Это не закончится в одночасье, но Европа явно находится на пути к решительному движению в этом направлении", - подытожил Блинкен.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия планирует установить верхний предел цены на газ в случае остановки его импорта из РФ.

Также "Страна" сообщала, что к зиме на европейской бирже прогнозируют подорожание газа до 3 500 долларов за кубометр.