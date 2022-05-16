В понедельник, 16 мая, объем транзита российского газа через территорию Украины снова сократился. Сегодня он составит менее 50 миллионов кубометров.

Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным российского агентства, оператор ГТС Украины принял сегодня от "Газпрома" заявку на транзит газа в объеме 46,8 млн куб. м. Это минимальное значение с января 2022 года.

Также издание пишет, что мощности заявлены только по одной из двух точек входа в газотранспортную систему Украины. Речь идет о газоизмерительной станции ​​Суджа. По коридору через точку "Сохрановка" заявка не принята.

При этом на 15 мая заявка на вход в ГТС Украины была 62,7 миллионов кубометров.

Напомним, "Оператор ГТС Украины" сообщил, что с 11 мая прекратился транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" из-за наступления форс-мажорных обстоятельств - компания не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией "Новопсков" в Луганской области.

Ранее сообщалось, что 12 мая заявка "Газпрома" на транзит через Украину сократилась на 30%.

"Страна" рассказывала подробно, что на самом деле происходит с транзитом "Газпрома" через Украину.