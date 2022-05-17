Евросоюз готовится к полному прекращению поставок российского газа. Об этом говорится в проекте документа Еврокомиссии, который должен быть принят 18 мая, сообщает Euraktiv.



Страны-члены ЕС призывают активизировать подготовку к "полному прекращению поставок российского газа", рассмотрев чрезвычайные меры, такие как временное ограничение цен на газ.

Напомним, что Еврокомиссия планирует 18 мая одобрить план действий на случай возможного резкого прекращения поставок газа из России после того, как Москва приостановила поставки в Польшу и Болгарию за отказ платить в рублях.

Евросоюз планирует активизировать сотрудничество со странами Африки для замещения поставок природного газа из Российской Федерации и снижения зависимости от России. Ведь в Нигерии, Сенегале и Анголе большой и неиспользованный потенциал сжиженного природного газа.

В Германии уже заявили, что смогут зимой обходиться без российского газа, ведь США отправили в Европу танкерами "значительные объемы" своего сжиженного газа и заявляют, что поставки продолжатся.