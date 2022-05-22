Президент Владимир Зеленский анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине.

Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря.

Подробности такого особого статуса пока не сообщаются.

Вот что говорит об этом пресс-секретарь президента Сергей Никифоров:

"Надо обратить внимание на тот закон, который приняли в Польше для временно перемещенных лиц из Украины, и которым фактически приравняли граждан Украины к гражданам Польши, но без права голосования. Соответственно, в Украине по инициативе президента будет принят, скажем так, похожий закон".

Но о какой-то конкретике, по его словам, говорить пока рано, потому что он все еще разрабатывается Министерством иностранных дел.

Неизвестно и время, когда он может быть внесен на рассмотрение в Верховную Раду.

Отметим, что сегодня в парламенте выступил президент Польши Анджей Дуда, который ранее заявлял, что между Польшей и Украиной скоро не будет границы.

Также опросы показывали, что рейтинг Дуды среди украинцев за время войны вырос в 1,5 раза.

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