Польша передала Украине запасные части и боекомплект для самолетов МиГ-29. Причем Киев получил практически весь польский резерв этих материалов.

Об этом сообщает местный портал Onet .

"Вместо истребителей МиГ-29 Польша предоставила Украине огромный запас запчастей и вооружения для этих машин. Благодаря этим поставкам ВВС Украины могут на постоянной основе восстанавливать боеспособность своих самолетов. Пока же, по мнению экспертов, Украина на удивление хорошо справляется в воздухе с превосходящими силами России. Однако она ждет новых самолетов. Она просит не только постсоветский МиГ-29, но и американский F-16 или шведский Gripen", - пишет издание.

Напомним, что в самом начале войны Украина просила МиГ-29 не только у Польши, но и у Словакии, и у Болгарии. Однако ни одна из этих стран на просьбу не отозвалась.

Ранее "Страна" писала, что Польша стала второй после США по военным поставкам Киеву.

По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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