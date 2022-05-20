Анализируем ситуацию на фронте по итогам 86-го дня войны.

Ситуация на фронте 20 мая

У границы России под Харьковом ситуация мало изменилась. Бои идут в районах сел Терновая и Веселое, которые Украина недавно освободила. То есть, россияне контратакуют.

Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Была попытка штурма в Северодонецка, но она отбита, сообщил губернатор Сергей Гайдай.

В "ЛНР" утверждают, что воюют на окраинах города, а его защитники отступают вглубь жилых массивов. Достоверно определить это нельзя, но в городе так громко, что бои, судя по всему либо в черте города, либо на подступах.

В сторону Бахмута от Попасной продолжился штурм врагом села Выскрива (Луганская область). А уже на территории Донецкой области российские войска находятся в районах сел Владимировки и Васильевки.

Эти населенные пункты расположены на северо-восток от Бахмута и прилегают к стратегической трассе Лисичанск-Бахмут - единственной, которая соединяет область с внешним миром.

Сегодня в России, которая крайне редко комментирует ситуацию на "земле", выступил министр обороны Сергей Шойгу и заявил, что "освобождение Луганской Народной Республики близится к своему завершению". Российские телеграм-каналы связывают это с выходом российских войск к трассе Лисичанск-Бахмут, что знаменовало бы окружение сил ВСУ.

Впрочем, губенатор Гайдай сегодня сообщал, что по этой трассе шла эвакуация. То есть она не захвачена.

В районах Изюма и Славянска идут не менее важные процессы. Вчера Арестович заявил, что украинские войска на юге Харьковской области форсировали Северский Донец и создали угрозу изюмской группировке противника.

"Наши войска неизвестным путем сумели это сделать и сумели переправиться на тот берег", – сказал он.

По его словам, российские командиры на местности сначала боялись поверить, потом – боялись проверить и доложить. "За это время мы как раз и проскакали на мягких лапах", – сказал Арестович.

Арестович прогнозирует, что, если продвижение украинских войск будет развиваться, россиянам под Изюмом будет "очень грустно".

Отметим, что Генштаб ВСУ о форсировании Северского Донца украинскими войсками под Изюмом не сообщал. Минобороны России позавчера сообщало о попытке форсирования этой реки в районе села Протопоповка (западнее Изюма), которая, по утверждению россиян, была отбита.

Сегодня украинский Генштаб сообщил об уже российской попытке форсировать реку - в районе села Яремовка северо-западнее Святогорска, где противник пытается навести понтонную переправу через Северский Донец.

В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. На северо-запад от Донецка "ДНР" атаковала Веселое вблизи контролируемых Украиной Песок.

В Запорожской области противник штурмовал поселок Новодаровка у границы с Донецкой областью в районе Великой Новоселки, но понес потери и отошел.

Теперь к ситуации на "Азовставли". Российские журналисты заявили, что вышли все трое командиров гарнизона: Денис Прокопенко и его зам Святослав Паламар ("Азов") и Сергей Волынский (36 бригада морской пехоты).

А вечером российские власти официально объявили, что выход украинских военных с "Азовстали" завершен. И теперь завод и город полностью под контролем России.

"Всего, с 16 мая сдались в плен 2 439 украинских военных. 20 мая сдались последняя группа в составе 531 человека", — заявили в Минобороны России.

Поставки оружия

Вчера Сенат США выделил 40 миллиардов долларов в качестве военной помощи Украине.

Но, как оказалось, из них непосредственно на поставки оружия Украине придётся только шесть миллиардов.

В целом расклад такой:

$6 млрд долларов — на обучение, оборудование и вооружения военных;

$8,7 млрд — для пополнения запасов американского оружия;

$3,9 млрд — для помощи Европейскому командованию вооруженных сил США;

$5 млрд — для решения проблемы глобального продовольственного кризиса, вызванного войной в Украине;

почти $9 млрд — экономическая помощь Киеву;

около $900 млн — для поддержки украинских беженцев.

Из нового оружия, которое может достаться Украине от США - противокорабельные ракеты "Гарпун" для преодоления российской блокады Черного моря, сообщает Reuters cо ссылкой на собственные источники.

Дальность стрельбы этих ракет достигает 300 километров - то есть, они могут поражать российские корабли, блокирующие выход Украины в Черное море.

Впрочем, официально такие поставки не подтверждены. Но если они состоятся, это может изменить ситуацию с блокадой россиянами украинских портов (детальнее об этом мы рассказывали здесь).

Также The Washington Post сообщает, что США передадут Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Они должны войти в новый пакет помощи. Туда же поставят и дальнобойную артиллерию.

Отметим, что "Пэтриоты" стоят очень дорого - порядка 5 миллиардов Польша заплатила за четыре батареи. При том, что на вооружение Украине выделяют всего шесть из 40 млрд. В общем, надо ждать официальных подтверждений этой информации.

Также американцы продолжают слать Украине гаубицы M777.

Впервые конкретика по военным поставкам прозвучала от Германии. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт сообщила, что обещанные ранее зенитные самоходные установки "Гепард" Украина получит в июле - придет партия из 15 штук. Вторая половина будет поставлена в течение лета.

Также пакет помощи включает почти 60 000 боеприпасов к "Гепардам" и обучение украинских экипажей на базах бундесвера.

Есть заявления и с российской стороны. Глава минобороны РФ Шойгу заявил, что "в ближайшей перспективе ожидается поставка в войска стратегических беспилотников, что сильно сократит затраты на разведку и решение огневых задач за счет снижения расхода боеприпасов и ресурса авиатехники".

Отметим, что недостаток беспилотников (особенно ударных, формата "Байрактара") военные эксперты называют одной из главных проблем российской армии на войне в Украине.

Правда, из слов Шойгу непонятно когда именно эти поставки начнутся и о каких беспилотниках речь - собственного ли производства либо купят где-то за границей.

Прогнозы на войну

Сегодня на Западе снова звучали голоса в пользу прекращения войны и компромисса с Россией.

Министерство иностранных дел Италии официально подтвердило существование мирного плана по Украине, переданного в ООН.

Пункты следующие:

1. Прекращение огня;

2. Нейтралитет Украины, обеспеченный международно-политическими гарантиями и связанный с процессом вступления страны в ЕС;

3. Выработка двустороннего соглашения между Киевом и Москвой по Крыму и Донбассу;

4. Подписание нового многостороннего соглашения о реорганизации международных балансов, начиная с отношений между ЕС и РФ.

О том, что Италия действительно предложила план прекращения войны в Украине, сообщил и представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Украина высоко ценит поддержку Италии в рамках Европейского Союза и на двустороннем уровне. Итальянская сторона действительно поделилась своим видением путей прекращения войны России против Украины. Соответствующие предложения сейчас изучаются", - сказал он.

Еще одни сигнал из Италии прозвучал от экс-премьера Сильвио Берлускони.

"Мир должен быть достигнут как можно скорее. Я считаю, что объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь сделать так, чтобы украинцы приняли вопросы Путина", - заявил Берлускони, который имеет имидж "друга Путина" (хоть он и осудил вторжение в Украину).

Похожие оценки прозвучали и от влиятельной газеты The New York Times. Она выпустила редакционную колонку, где заявила, что Киев скорее всего не сможет вернуть себе все захваченные Россией территории.

РФ остается слишком сильной, пишет газета. В NYT cчитают, что Россия, "какой бы потрепанной и неумелой она ни была", по-прежнему способна нанести Украине многочисленные разрушения и до сих пор является "ядерным сверхдержавой с обиженным, непостоянным деспотом, который не проявляет склонности к урегулированию путем переговоров".

Издание пишет, что именно украинцы должны принимать трудные решения: они воюют, умирают и теряют свои дома в результате российской агрессии, и именно они должны решать, как может выглядеть окончание войны. Если конфликт действительно приведет к реальным переговорам, украинским лидерам придется принимать "болезненные территориальные решения".

Вместе с тем NYT добавила, что США и НАТО показали, что поддержат украинскую борьбу, и как бы не завершились боевые действия, Штаты и их союзники должны быть готовы помочь Украине отстроиться.

Поскольку война продолжается, Байден также должен ясно дать понять Зеленскому, что существует предел тому, насколько далеко Соединенные Штаты и НАТО будут противостоять России, а также пределы оружия, денег и политической поддержки, которые они могут мобилизовать.

"Крайне важно, чтобы решения украинского правительства основывались на реалистичной оценке его средств и того, сколько еще разрушений Украина может выдержать", - говорится в статье.

"Столкновение с такой реальностью может быть болезненным, но это не умиротворение. Это то, что правительства обязаны делать, а не гнаться за иллюзорной "победой". Россия еще долгие годы будет страдать от изоляции и изнурительных экономических санкций, а г-н Путин войдет в историю как мясник. Теперь задача состоит в том, чтобы избавиться от эйфории, прекратить насмешки и сосредоточиться на определении и выполнении миссии", - резюмирует издание.

В тоже время, между строк в редакционной статье читаются и внутриамериканские мотивы желания поскорее закончить войну.

"Американцы гальванизированы страданиями Украины, но народная поддержка войны вдали от берегов США не будет продолжаться бесконечно. Инфляция является гораздо более серьезной проблемой для американских избирателей, чем для Украины, и проблемы с глобальными рынками продовольствия и энергоносителей, вероятно, будут усиливаться", - пишет издание.

Тут стоит напомнить, что выборы в Конгресс США состоятся уже осенью. И у правящей партии демократов очень плохие перспективы. Поэтому газета Нью-Йорк Таймс, которая считается близкой к Демпартии, не случайно поднимает эти вопросы.

И вывод, который делает издание такой: "заманчиво рассматривать ошеломляющие успехи Украины в борьбе с российской агрессией как признак того, что при достаточной американской и европейской помощи Украина близка к тому, чтобы отбросить Россию на позиции, которые она занимала до вторжения. Но это опасное предположение. Решающая военная победа Украины над Россией, в результате которой Украина вернет себе всю территорию, захваченную Россией с 2014 года, не является реалистичной".

Как на все эти сигналы реагирует Украина? На первый взгляд представители украинской власти говорят только о необходимости военной победы и изгнании всех российских войск с территории Украины.

"Для меня принципиально, чтобы мы освободили Херсонскую область, причем максимально жестко для и коллаборантов, и для российских военных. Запорожскую область. Нам нужна акватория Азовского моря. Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово "русские". Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово "русские" и чтобы уголовные элементы, называющие себя власти, - чтобы их не было физически", - заявляет советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

А глава ГУР Кирилл Буданов сегодня снова повторил свой тезис, что будут военным путем освобождены все территории до границ 1991 года.

В тоже время стоит обратить внимание на интересное заявление Алексея Арестовича - одного из самых близких сейчас людей к Зеленскому. Он заявил, что Москва склоняет Запад к Минску-3.

"Они пытаются прощупать Запад на предмет торга, "Минск-3". Некое соглашение, которое позволит зафиксировать их результат – Херсонская область, Донецкая область и т.д. Но сегодня наш президент сделал ряд важных заявлений. Он сказал, что победа в войне будет стоить десятки тысяч жизней, и одновременно сказал, что мы готовы доводить до конца", - заявил Арестович.

Этот отсыл к речи Зеленского о том, что он готов идти до конца и победа будет стоить десятков тысяч жизней можно трактовать как четкую позицию - никаких уступок. Но можно и по другому - обществу показывают цену победы, чтоб подготовить к необходимости компромисса.

В какую сторону качнется маятник - увидим уже в ближайшее время.