Президент Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение в пятницу, 20 мая.

Главное из заявлений Зеленского:

"Сегодня ракетный удар по Харьковщине. В городе Лозовая оккупанты уничтожили Дом культуры. Конечно, Россия сделала все, чтобы на ее территории не осталось культуры. Но причем тут наша Харьковщина?" "Оккупанты ударили также по Одесской области, по Полтавщине и Житомирщине. Продолжают попытки наступления на Донбассе. Уничтожили в пепел Рубежное, Волноваху, Мариуполь, пытаются сделать то же самое с Северодонецком и многими другими городами". "Все, что сделала российская армия с 24 февраля, требует справедливого ответа. Во-первых, это освобождение - мы должны сражаться, пока не очистим нашу землю от оккупантов. Во-вторых, это привлечение к ответственности всех военных преступников. В-третьих, мы работаем над тем, чтобы Россия так или иначе компенсировала все, что она уничтожила в Украине". "Мы предлагаем государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый пострадавший от действий России сможет получить компенсацию своих потерь. На основе такого договора российские средства и имущество, находящиеся в юрисдикциях государств-партнеров, должны быть арестованы или заморожены, а затем конфискованы и направлены в специально созданный фонд, из которого все пострадавшие от российской агрессии смогут получить соответствующую компенсацию". "Уже началась дискуссия о необходимости такого пути, такой компенсации за счет российских активов. Мир уже об этом говорит, и мы начинаем такой диалог с нашими партнерами".

Ранее мы писали, что Зеленский заявил о выводе всех мирных жителей с "Азовстали" в Мариуполе.

Также "Страна" сообщала, что Зеленский впервые рассказал, как украинские пилоты пытались долететь до "Азовстали".

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.