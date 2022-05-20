Зеленский записал новое видеообращение. Скриншот видео

Президент Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение в пятницу, 20 мая.

Главное из заявлений Зеленского:

  1. "Сегодня ракетный удар по Харьковщине. В городе Лозовая оккупанты уничтожили Дом культуры. Конечно, Россия сделала все, чтобы на ее территории не осталось культуры. Но причем тут наша Харьковщина?"
  2. "Оккупанты ударили также по Одесской области, по Полтавщине и Житомирщине. Продолжают попытки наступления на Донбассе. Уничтожили в пепел Рубежное, Волноваху, Мариуполь, пытаются сделать то же самое с Северодонецком и многими другими городами".
  3. "Все, что сделала российская армия с 24 февраля, требует справедливого ответа. Во-первых, это освобождение - мы должны сражаться, пока не очистим нашу землю от оккупантов. Во-вторых, это привлечение к ответственности всех военных преступников. В-третьих, мы работаем над тем, чтобы Россия так или иначе компенсировала все, что она уничтожила в Украине".
  4. "Мы предлагаем государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый пострадавший от действий России сможет получить компенсацию своих потерь. На основе такого договора российские средства и имущество, находящиеся в юрисдикциях государств-партнеров, должны быть арестованы или заморожены, а затем конфискованы и направлены в специально созданный фонд, из которого все пострадавшие от российской агрессии смогут получить соответствующую компенсацию".
  5. "Уже началась дискуссия о необходимости такого пути, такой компенсации за счет российских активов. Мир уже об этом говорит, и мы начинаем такой диалог с нашими партнерами".

Ранее мы писали, что Зеленский заявил о выводе всех мирных жителей с "Азовстали" в Мариуполе.

Также "Страна" сообщала, что Зеленский впервые рассказал, как украинские пилоты пытались долететь до "Азовстали".

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.

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