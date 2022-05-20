За сегодняшний день в Донецкой области повреждено 27 жилых домов и 8 сооружений гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил в Telegram губернатор области Павел Кириленко.

Главное из заявлений чиновника:

В Марьинской громаде россияне обстреляли еще одну школу - на этот раз в Елизаветовке. Под минометный обстрел попала Красногоровка – большая часть города обесточена. Школа и здание суда полностью уничтожены в результате вчерашних обстрелов в Лимане. Также серьезные повреждения получили две многоэтажки в городе: есть полностью выгоревшие квартиры. Под обстрелом снова Авдеевский коксохимический завод и жилые кварталы города – пока нет информации о пострадавших. Очеретино подверглось очередному авиаудару – повреждены дом и хозяйственное помещение. Также от обстрелов пострадали жилые массивы других сел Очеретинской громады – Соловьево и Красногоровка. В Торецкой громаде обстреливаются Нью-Йорк и Сухая Балка. В Нью-Йорке один раненый, в Сухой Балке повреждены дом и магазин.

Ранее мы писали, что в Донецкой области под обстрел попали 13 населенных пунктов. Повреждены жилые дома, больницы и ТРЦ.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.