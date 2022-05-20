Губернатор Донецкой области рассказал о последствиях обстрелов 20 мая. Повреждены дома, есть раненые
За сегодняшний день в Донецкой области повреждено 27 жилых домов и 8 сооружений гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил в Telegram губернатор области Павел Кириленко.
Главное из заявлений чиновника:
- В Марьинской громаде россияне обстреляли еще одну школу - на этот раз в Елизаветовке.
- Под минометный обстрел попала Красногоровка – большая часть города обесточена.
- Школа и здание суда полностью уничтожены в результате вчерашних обстрелов в Лимане. Также серьезные повреждения получили две многоэтажки в городе: есть полностью выгоревшие квартиры.
- Под обстрелом снова Авдеевский коксохимический завод и жилые кварталы города – пока нет информации о пострадавших.
- Очеретино подверглось очередному авиаудару – повреждены дом и хозяйственное помещение.
- Также от обстрелов пострадали жилые массивы других сел Очеретинской громады – Соловьево и Красногоровка.
- В Торецкой громаде обстреливаются Нью-Йорк и Сухая Балка. В Нью-Йорке один раненый, в Сухой Балке повреждены дом и магазин.
Ранее мы писали, что в Донецкой области под обстрел попали 13 населенных пунктов. Повреждены жилые дома, больницы и ТРЦ.
Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".
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