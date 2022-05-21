Сегодня наступил уже 87-й день войны в Украине, которая началась после полномасштабного вторжения России 24 февраля.

О главных итогах вчерашнего дня читайте в нашей статье от 20 мая. Там мы анализировали ситуацию на фронте, поставки вооружения и прогнозы на войну.

В этом онлайне хроника событий сегодня, 21 мая. Материал обновляется.

21 мая

09.30 В Киеве пока запрещено посещать территории всех лесопарковых хозяйств города: Конча-Заспу, Дарницкий, Святошинский лесопарки.

Их территории до конца еще не разминированы, кроме того, там построены военные фортификации, заявил глава "Киевзеленстроя" Алексей Король в интервью "Вечернему Киеву".

При этом, по его словам парк "Пуща - Водица" уже открыт и безопасен, но переходить мостик запрещено. Судя по всему, остальные лесопарковые зоны еще недоступны.

09.22 Украина после нынешней войны будет еще 5-7 лет заниматься разминированием территорий.

Об этом заявила замминистра внутренних дел Мери Акопян.

"Исходя из того, что один день активных боевых действий равен 30 дням разминирования, по самым оптимистическим прогнозам нам необходимо 5-7 лет до полного разминирования", - сообщила она в эфире телемарафона.

09.12 Британская разведку свою утреннюю сводку посвятила "войне беспилотников".

1. В российско-украинской войне беспилотные летательные аппараты сыграли ключевую роль для обеих сторон, хотя они и пострадали от высоких потерь. БПЛА оказались уязвимыми как для сбивания, так и для электронных помех.

2. Россия попыталась реализовать концепцию "разведывательного удара", которую она усовершенствовала в Сирии. При ней используются разведывательные БПЛА для определения целей, которые потом поражаются авиацией или артиллерией.

3. Россия, вероятно, испытывает нехватку подходящих разведывательных БПЛА для выполнения этой задачи, что усугубляется ограничениями ее внутренних производственных мощностей в результате санкций.

4. Российские самолеты в основном продолжают избегать полетов над украинской территорией - вероятно, из-за угрозы со стороны украинских зенитно-ракетных комплексов.

5. Если Россия продолжит терять беспилотники нынешними темпами, возможности разведки, наблюдения и рекогносцировки российских сил будут еще больше ухудшаться, что негативно скажется на оперативной эффективности.

08.57 В Киеве рисуют мурал с изображением "святой Джавелины".

Он появится на улице Авиаконструктора Антонова, 13. Занимается проектом директор Соломенского рынка Иван Лисовой.

08.45 Скандальный законопроект "слуг народа" о лишении мужчин гражданства за невозвращение в страну во время военного положения, разваливается.

Вчера подпись отозвала соавтор Марьяна Безуглая. А сегодня нардеп Ольга Совгиря заявила, что это сделали и другие авторы.

Документ, по ее словам, рассматриваться не будет.

08.40 Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал газету The New York Times за редакционную статью с призывом к Украине согласиться на территориальные уступки, чтобы остановить войну.

Подоляк назвал такое заявление "очень странным". По словам советника главы ОП, "очень круто, когда ты сидишь где-нибудь в теплом кабинете, пьешь кофе и размышляешь о глобальных мировых проблемах".

"А не хочет ли этот человек, который пишет "давайте вы чем-нибудь уступите", приехать сюда и поговорить с семьями, в которых убили или изнасиловали их близких? Не хочет поговорить с ними? NYT, какая проблема? Здесь кофе попьешь, посидишь в Буче, поговоришь с ними", – заявил Подоляк в эфире телемарафона.

По его словам, если "уступить" рф какие-либо территории, россияне через несколько лет захотят забрать и другие.

08.22 Импортёры газа в Германии и Италии получили добро от своих правительств по оплате газа на российских условиях. То есть в рублях.

08.00 Сенатор-республиканец Митч Макконнелл, который недавно побывал в Киеве, заявил, что США помогут Киеву снять морскую блокаду.

По его словам, это заложено в новый пакет военной помощи на 40 миллиардов, который Сенат утвердил позавчера.

"Я думаю, что этот пакет вооружений составлен таким образом, чтобы дать им то, что им нужно сейчас, не только для победы в наземной войне, но и, надеюсь, чтобы оказать некоторое влияние на то, чтобы снова открыть одесский порт, потому что отсутствие украинского продовольствия будет отражаться на всем Ближнем Востоке и Африке", - сказал Макконнелл в интервью The New York Times.

Что именно туда заложено - сенатор не уточнил, но ранее американские СМИ сообщали о возможных поставках противокорабельных ракет Harpoon, которые могут поражать цели в море на 300 километров.

07.48 Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук прокомментировал вчерашний удар по объекту инфраструктуры, который власти не называют.

Он заявил, что угроз населению области нет, а "черноморский воздух пахнет приближением украинской победы".

07.25 Бои идут на окраинах Северодонецка, сообщил губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

07.00 Ключевое из утренней сводки Генштаба ВСУ:

1. Противник проводит авианалеты на позиции украинских войск под Харьковом - в частности, в недавно освобожденных Циркунах.

Россия усиливает свою группировку на этом направлении подразделениями из первой танковой армии Западного военного округа РФ.

То есть, не исключается новое наступление.

2. На Лиманском направлении оккупанты планируют возобновить наступление в направлении Ямполь – Северск с форсированием реки Северский Донец.

В этом районе наблюдается сосредоточение техники для наведения понтонно-мостовой переправы.

3. В Мариуполе идет разминирование порта.

4. Основные линии наступления в Донецкой области - Бахмут, Авдеевка, Курахово. В Луганской - Северодонецк.