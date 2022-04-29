Абсолютное большинство украинцев негативно относятся к президентам РФ и Беларуси Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Лучше всего жители нашей страны относятся к лидеру Польши Анджею Дуде, при этом за последние месяцы его рейтинг среди украинцев возрос с 60% до 92%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Социологи 26 апреля опросили 1000 респондентов старше 18 лет, которые проживают во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Оказалось, что за последние месяцы значительно улучшилось отношение украинцев к руководителям Польши, Великобритании, США, Турции, Литвы и Франции. Позитивно относятся к президенту Польши Дуде – 92% опрошенных, к премьер-министру Британии Джонсону – 87%, президенту США Джо Байдену – 86%.

Ухудшилось отношение украинцев к канцлеру Германии Шольцу: положительно относятся к нему 30%, отрицательно – 54% (в январе 2022 года 37% и 23% соответственно). К президенту Германии Штайнмайеру положительно относятся 26%, отрицательно – 44%.



Абсолютное большинство респондентов негативно относятся к руководителям Беларуси (96%) и России (98%).

Кроме того, за последние 1,5 месяца улучшилась оценка украинцами международной помощи от западных партнеров. В частности, опрошенные заметили положительную динамику в предоставлении дипломатической, гуманитарной и финансовой помощи. Дипломатическую и гуманитарную помощь считают достаточной около 60% респондентов (в начале марта – около 50%). Финансовую поддержку достаточной считают 46% участников опроса (в марте – 39%).

По данным социологов, оценки по вооружению практически не изменились: достаточными их считают 29% опрошенных, не достаточными – 65%. Ухудшились оценки экономических санкций против России: достаточными их считают только 20% респондентов (в марте – 33%).





Кроме того, по данным социологов, 80% участников опроса считают, что дела в Украине двигаются в правильном направлении. Лишь 10% противоположного мнения, еще 10% – затруднились оценить.

Напомним, российские опросы показывают, что уровень доверия россиян к Путину вырос до 81%.

Также мы писали, что 93% украинцев верят, что Украина сможет отразить нападение России.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.