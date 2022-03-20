93% украинцев верят в то, что Украина сможет отразить нападение России. Из них 72% абсолютно уверены в этом, а 21% - скорее уверены.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Социологи 18 марта опросили 1000 респондентов старше 18 лет, которые проживают во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Уверенных в победе больше всего на Западной Украине, меньше всего - на востоке страны.

"Половина (47%) опрошенных надеются, что Украина сможет победить в войне с Россией уже в ближайшие несколько недель. Четверть (23%) считают, что война будет длиться несколько месяцев. Только 12% думают, что война закончится через полгода-год или больше" - сообщают социологи.

Напомним, 8-9 марта 92% жителей Украины верили в успешное отражение нападения Российской Федерации.

В Украине уже 25-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

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