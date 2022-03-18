Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вслед за советником главы Офиса президента Михаилом Подоляком раскритиковал заявление канцлера Германии Олафа Шольцу с призывом не устраивать травлю простых россиян за войну в Украине.

Об этом украинский министр иностранных дел написал в своем Twitter-аккаунте.

"Некоторые хотят жить в простом мире, где Путин несет полную ответственность за войну. Реальность такова, что кто-то на самом деле сбрасывает бомбы на украинские города, расстреливает эвакуированных, формирует "Z", поддерживает Путина в опросах. Как и в 1930-е, они несут ответственность, пусть даже отравленную пропагандой", - написал Кулеба.

Напомним, ранее Шольц выступил против травли выходцев из России за войну в Украине, "потому что это война Путина. Он один несет ответственность за это".

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