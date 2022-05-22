Между Украиной и Польшей будет упрощено пересечение границы. Об этом президент Владимир Зеленский заявил сегодня в Верховной Раде, выступая следом за своим польским коллегой Анджеем Дудой.

Для этого страны примут соответствующее двустороннее соглашение.

Напомним, что в начале мая Дуда заявлял, что между Польшей и Украиной скоро не будет границы.

"На десятилетия, а может быть, дай Бог, на столетия братское для Польши государство, и как, надеюсь, пророчески сказал Владимир Зеленский, между нашими странами - Польшей и Украиной - не будет больше границы. Этой границы не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу", - сказал тогда Дуда.

Также сегодня днем Дуда, выступая в Верховной Раде, пошутил про жюри на "Евровидении" и заявил, что Украина должна быть в ЕС.

Отметим, что Зеленский предлагает наделить поляков в Украине особым правовым статусом. Это будет ответом на решение Польши, где фактически приравняли граждан Украины к гражданам Польши, но без права голосования. Подобный статус хочет сделать для поляков и Украина.

Война в Украине длится уже 88-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 87-го дня войны. Вчера из "Азовстали" вышел последний украинский военный, и российскую осаду Мариуполя можно считать официально законченной.

Главный фронт сейчас - Северодонецк. В обеих сводках Генштаба о нем почти ничего не говорится. Но губернатор Сергей Гайдай сообщил две важные новости. Первая - что бои уже второй день идут на окраинах Северодонецка. Вторая - что россияне подорвали Павлоградский мост между Северодонецком и Лисичанском. Генштаб резюмирует, что враг пытается выйти на административные границы Луганской области.

Также 21 мая прозвучало несколько важных заявлений о будущих поставках оружия с Запада - это разговор о том, на что потратят шесть миллиардов долларов, предусмотренных США для прямого военного снабжения Украины.

Тем временем в Офисе президента прогнозируют, что война вступает в ее кровавую фазу.

В этот же день Зеленский заявил, что будет считать победой, если удастся вернуться к линии разграничения на 24 февраля.

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Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, почему в Украине все чаще бунтуют бойцы ТРО, которых отправляют на передовую.