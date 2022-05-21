Госпогранслужба объяснила, как студенты могут выехать за границу для продолжения учебы
Госпогранслужба объяснила порядок выезда за границу студентов украинских и зарубежных вузов для продолжения учебы.
Право на это во время войны имеют студенты очной или дуальной (теория+практика) формы обучения. Для этого обязательно нужно иметь:
- справку специальной формы, утвержденной Генштабом, с разрешением на выезд от военкома;
- запись об отсрочке от призыва в военном билете;
- студенческий билет или другой документ, подтверждающий, что выезжающий проходит обучение в данное время;
- справку из заграничного вуза, подтверждающую, что студент направляется туда именно для продолжения образования.
Ранее мы также писали, что петиция о снятии запрета на выезд военнообязанных мужчин из Украины набрала необходимые 25 тысяч голосов. Произошло это буквально за три дня. Авторы петиции предлагают разрешить мужчинам 18-60 лет выезд из страны, а приоритет призыва ввести для добровольцев.
По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.
Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.
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