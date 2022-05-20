На сайте электронных петиций появилось обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому об отмене запрета на выезд мужчин призывного возраста.

За 2 дня петицию поддержали более 2 тысяч человек. Петицию рассмотрят, если она соберет 25 тысяч подписей за 3 месяца.

Авторы считают, что такие запреты "не имеют ничего общего с правопорядком", а плодят коррупцию.

И призывают Зеленского разрешить выезд мужчин призывного возраста, в наборе в армию делать акцент на добровольцев, а для сотрудников военкоматов усилить ответственность за коррупцию.

Напомним, в Раде предлагают лишать гражданства украинцев, которые во время военного положения или войны выехали в страну, которая напала на Украину, и не вернулись в течение 30 дней.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.