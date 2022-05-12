В результате выезда за границу большого количества женщин и детей Украину может ожидать демографический кризис, который грозил нашей стране и без всякой войны.

Об этом сказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины академик Элла Либанова в эфире телемарафона.

"Пока продолжаются обстрелы по всем регионам страны, женщины с детьми не будут возвращаться из-за границы. Если боевые действия в Украине затянутся на неопределенный срок или несколько лет, женщины, которые вместе с детьми вынужденно выехали из страны за границу, адаптируются к жизни в других странах. А потом, после победы, вполне возможно, к ним присоединятся украинские мужчины. В результате, Украина может потерять целые украинские семьи", - сказала Либанова.

Эксперт считает, что предотвратить угрозу демографического кризиса в Украине способна система поддержания постоянной связи с украинскими беженками. Кроме того, очень важную роль играют трудовые отношения, нужно, чтобы они обязательно сохранялись.

"Если вынужденная переселенка, находясь за границей, может дистанционно выполнять свои трудовые обязанности, нужно предоставить ей возможность работать. Мы не можем подталкивать женщин искать свою судьбу за рубежом, потому что переселенкам нужно и общаться, и иметь средства для проживания", - сказала Либанова.

Ранее мы сообщали, что в МВФ предупредили Украину о потере трети трудоспособного населения.