Петиция о снятии запрета на выезд военнообязанных мужчин из Украины набрала необходимые 25 тысяч голосов. Произошло это буквально за три дня.

Теперь ее в течение 90 дней должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Авторы петиции предлагают разрешить мужчинам 18-60 лет выезд из страны, а приоритет призыва ввести для добровольцев.

Отметим, что в Верховной Раде предлагали вообще лишать гражданства украинцев, которые во время военного положения или войны выехали в страну, которая напала на Украину, и не вернулись в течение 30 дней.

Но потом "Слуги народа" отозвали подписи под законопроектом.

По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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