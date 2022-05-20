Петиция к президенту Владимиру Зеленскому об отмене запрета на выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за два дня уже набрала 19 421 подпись из 25 тысяч необходимых.

Текст петиции опубликован на сайте президента.

Авторы документа призывают Зеленского разрешить выезд мужчин призывного возраста, а в наборе в армию делать акцент на добровольцев, при этом для сотрудников военкоматов усилить ответственность за коррупцию.

Напомним, в Верховной Раде предлагают лишать гражданства украинцев, которые во время военного положения или войны выехали в страну, которая напала на Украину, и не вернулись в течение 30 дней.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.