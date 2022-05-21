Со стороны Украины сейчас воюет 700 тысяч человек. Это в пять раз больше, чем было на момент 24 февраля.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью украинским СМИ.

По его словам, на момент начала войны численность боевых частей ВСУ не превышала 120 тысяч солдат.

Ранее в Пентагоне заявил, что Россия за последнюю неделю нарастила численность своей группировки в Украине до 106 батальонных тактических групп. Около половины из них на юге.

А британские разведчики сообщали, что в начале вторжения Россия задействовала более 120 батальонных тактических групп, и это было примерно 65% всей ее наземной боевой численности.

По данным Генштаба ВСУ, общие потери России за время войны приближаются к 30 тысячам человек.

По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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