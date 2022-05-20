В Украине хотят создать ракетные войска, которые как отдельный вид отсутствуют в действующем законодательстве. Об этом идет речь во внесенном в Раду законопроекте 7379 "О внесении изменений в Закон "О Вооруженных Силах Украины" об уточнении структуры Вооруженных Сил Украины", сообщается на сайте парламента.

В документе, авторами которого стали более 30 нардепов, говорится, что, Вооруженные Силы Украины имеют такую общую структуру: отдельные роды войск Вооруженных Сил Украины - Ракетные войска и артиллерия, Десантно-штурмовые войска, Войска связи и кибербезопасности.

Авторы законопроекта настаивают на том, что боевые действия на территории Украины показали высокую эффективность применение ракетных и артиллерийских формирований и подразделений. А в современных условиях ведения войны этот род войск является определяющим для достижения стратегического успеха.

Напомним, сегодня силы украинской ПВО сбили крылатую ракету над Львовской областью.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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