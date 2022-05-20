Украинские силы ПВО за минувшие сутки сбили одну крылатую ракету над Львовской областью.

Об этом сообщил губернатор Максим Козицкий в своем Telegram-канале утром в пятницу, 20 мая.

"Было одно сообщение о воздушной тревоге (с 08:00 19 мая до 08:0020 мая). На посту визуального наблюдения была замечена, вероятно, крылатая ракета. Спасибо нашим силам ПВО, что небо над Львовщиной осталось спокойным", - написал глава ОВА.

Напомним, 17 мая был нанесен удар по объекту инфраструктуры на территории Яворовского района Львовской области. Садовой сообщил, что это самая мощная атака на регион по количеству ракет за все время войны.

Также мы рассказывали, как львовские десантники сбили вражеский вертолет.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

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