Украинские десантники выстрелом из ПЗРК Stinger сбили российский ударный вертолет Ми-24.

Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Львовские десантники сбили российский ударный вертолет Ми-24. Вчера, в одном из районов выполнения задач, подразделением противовоздушной обороны 80-й Отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ выстрелом из ПЗРК Stinger был сбит российский ударный вертолет Ми-24", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже пятнадцатый российский вертолет, сбитый украинскими военными за время полномасштабного вторжения российских войск в нашу страну.

Ранее украинское командование опубликовало удар с Байрактара по вражескому вертолёту на острове Змеиный.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.