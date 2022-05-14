В Кременчуге обезвредили 500-килограммовую российскую ракету, которая не разорвалась.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Смертоносная ракета весом почти в 500 килограммов упала в городе близ жилого сектора, во время очередного вражеского обстрела российскими оккупантами. Для обеспечения противопожарной безопасности при обезвреживании взрывоопасного предмета привлекались 10 человек личного состава и 5 единиц техники ГСЧС. 14 мая в 13:10 остатки ракеты обезврежены путем подрыва на специальном полигоне вдали от населенных пунктов", - говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, что на днях там уже в третий раз обстреляли Кременчугский нефтеперабатывающий завод.

Позже Минобороны России прокомментировало удар по Кременчугскому НПЗ, по которому войска РФ выпустили семь ракет. В российском ведомстве заявили, что были "уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с топливом для украинских войск".

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