Общие потери России за время войны приближаются к 30 тысячам человек - Генштаб ВСУ
С начала вторжения в Украину российская армия потеряла уже почти 29 тыс. военнослужащих и 1300 танков. Наибольшие потери РФ за прошедшие сутки были на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.05 ориентировочно составили:
- личного состава - около 28850 (+150) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1278 (+15) ед, боевых бронированных машин ‒ 3116 (+26) ед;
- артиллерийских систем – 596 ед;
- РСЗО - 201 (+1) ед;
- средства ПВО - 93 ед;
- самолетов – 204 ед;
- вертолетов – 169 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 462 (+2);
- крылатые ракеты – 104 (+1);
- корабли/катера - 13 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 2178 (+16) ед;
- специальная техника – 43.
Ранее мы публиковали видео, как выглядит Белогоровка, где украинская армия уничтожила российскую бронегруппу.
По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.
Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.
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