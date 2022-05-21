С начала вторжения в Украину российская армия потеряла уже почти 29 тыс. военнослужащих и 1300 танков. Наибольшие потери РФ за прошедшие сутки были на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.05 ориентировочно составили:

личного состава - около 28850 (+150) человек ликвидировано;

танков ‒ 1278 (+15) ед, боевых бронированных машин ‒ 3116 (+26) ед;

артиллерийских систем – 596 ед;

РСЗО - 201 (+1) ед;

средства ПВО - 93 ед;

самолетов – 204 ед;

вертолетов – 169 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 462 (+2);

крылатые ракеты – 104 (+1);

корабли/катера - 13 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 2178 (+16) ед;

специальная техника – 43.

Ранее мы публиковали видео, как выглядит Белогоровка, где украинская армия уничтожила российскую бронегруппу.

По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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