В Сети появилось видео из села Белогоровка на Луганщине, где ВСУ разбили российскую бронегруппу, которая пыталась форсировать Северский Донец.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

Сейчас людей оттуда пытаются эвакуировать - поскольку есть опасения, что этот бой не последний.

Ранее мы писали, что ВСУ разбили группу войск РФ, которая была переброшена через понтонную переправу в Белогоровку под Лисичанском.

Также "Страна" сообщала, что Россия бросила все силы на захват Северодонецка и трассы Лисичанск-Бахмут.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.