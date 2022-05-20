В Министерстве обороны США назвали неправдивой информацию о разработке в США планов уничтожения российского Черноморского флота.

Об этом заявил на брифинге 20 мая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, сообщения об упомянутых планах не соответствуют действительности.

"Могу с определенностью вам сказать, что это не правда", – сказал Кирби.

Вероятно, при этом он имел в виду информацию о возможных поставках Украине противокорабельных ракет Harpoon.

Как писала "Страна", американские СМИ сообщают, что Вашингтон рассматривает возможности передачи Украине двух типов противокорабельных ракет: "Harpoon" ("Гарпун") производства Boeing и NSM (Naval Strike Missile) производства Kongsberg и Raytheon Technologies.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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