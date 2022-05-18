Журналисты узнали, какой корабль станет новым флагманом Черноморского флота вместо крейсера "Москва"
Ракетный фрегат "Адмирал Макаров" может стать флагманом Черноморского флота России после затопления сгоревшего ракетного крейсера "Москва".
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российским силовым структурам Крыма.
"После гибели "Москвы" новым флагманом ЧФ может стать один из трех фрегатов дальней морской зоны проекта 11356. Пока выбор сделан в пользу "Адмирала Макарова", – сказано в сообщении.
Официально российские военные пока не сообщали о возможном новом флагмане Черноморского флота РФ.
Раньше о том, что украинские военные подбили российский фрегат "Адмирал Макаров", сообщили украинские издания, но в Пентагоне не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эти сообщения.
О том, что флагманский корабль Черноморского флота Российской Федерации ракетный крейсер "Москва" затонул, стало известно 14 апреля.
"При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул", - сообщило тогда российское Минобороны.
Как рассказывала "Страна", остатки российского крейсера "Москва" ориентировочно находятся на координатах 44°56' N 31°44' E, на глубине 50-60 метров. Такие глубины позволяют организовать подъем частей корабля и его вооружение.