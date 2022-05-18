Ракетный фрегат "Адмирал Макаров" может стать флагманом Черноморского флота России после затопления сгоревшего ракетного крейсера "Москва".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российским силовым структурам Крыма.

"После гибели "Москвы" новым флагманом ЧФ может стать один из трех фрегатов дальней морской зоны проекта 11356. Пока выбор сделан в пользу "Адмирала Макарова", – сказано в сообщении.

Официально российские военные пока не сообщали о возможном новом флагмане Черноморского флота РФ.

Раньше о том, что украинские военные подбили российский фрегат "Адмирал Макаров", сообщили украинские издания, но в Пентагоне не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эти сообщения.

О том, что флагманский корабль Черноморского флота Российской Федерации ракетный крейсер "Москва" затонул, стало известно 14 апреля.

"При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул", - сообщило тогда российское Минобороны.

Как рассказывала "Страна", остатки российского крейсера "Москва" ориентировочно находятся на координатах 44°56' N 31°44' E, на глубине 50-60 метров. Такие глубины позволяют организовать подъем частей корабля и его вооружение.