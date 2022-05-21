Скандальный законопроект №7381, авторами которого являются нардепы от "Слуги народа" о лишении мужчин гражданства за невозвращение в страну во время военного положения, разваливается.

Вчера подпись отозвала соавтор Марьяна Безуглая. А сегодня нардеп Ольга Совгиря заявила, что это сделали и другие авторы.

Документ, по ее словам, рассматриваться не будет.

Ранее "Страна" сообщала, что упомянутый законопроект зарегистрирован на сайте парламента. В нем кроме прочего предлагается лишать гражданства военнообязанных, которые выехали за границу без уважительных причин и не вернулись в течение 30 дней. Документ к тому же предлагает запретить после получения повестки менять место проживания военнообязанным без письменного уведомления уполномоченного лица. Безуглая стала одним из его инициаторов.

Мы также рассказывали, что в этом проекте депутаты из "Слуги народа" предлагают установить трудовую повинность во время военного положения в первую очередь для лиц, которые являются официально безработными.

Напомним, по состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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