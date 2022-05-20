Советник главы МВД Вадим Денисенко в комментарии "Стране" назвал законопроект от фракции "Справедливая Россия - За правду", в котором Путину предлагают предоставить полномочия по созданию временных администраций вне России, первый шагом к аннексии временно оккупированных украинских территорий.

"Это касается не только Украины, но и по сути любой точки, где расположены их базы. Проект создан в первую очередь под Украину и будущие завоевания, если они решат пойти на Грузию, Молдову, Казахстан и другие территории", - говорит Вадим Денисенко.

Обычно, по его словам, подобная процедура у оссиян происходит так: вносится законопроект авторства не "Единой России" (фракция власти в РФ - Ред.), в данном случае от "Справедливой России", потом несколько месяцев его тестируют, проверяя реакцию общества внутри страны и реакцию международного общества, а после запускают процедуру принятия.

"Как отреагирует мир уже понятно - весь цивилизованный мир ополчился против них. Китай будет молчать, а вот страны ОДКБ могут напрячься, потому что рано или поздно это может коснуться их. Эта история и задумана в том числе, чтобы лидеры этих стран были более сговорчивыми", - рассказал Денисенко.

По такому же принципу россияне тестировали поле перед вторжение в Украину.

"Перед тем, как напасть на Украину 24 февраля появился законопроект о признании "ЛДНР" был зарегистрирован от партии ЛДПР. После внесения законопроекта пару месяцев власти прощупывают почву, они делали много социологических исследований, проверяли, как на это отреагирует международное сообщество. Мы тогда тоже проводили социологию и увидели, что она была очень благоприятной для Путина. Он понимал, чтобы не случилось, он получит полную поддержку от общества. Точно так и сейчас, они будут тестировать, нужно ли нарушать правила. Вывод - решение фактически принято. И оперативность принятия решения зависит от многих факторов, в первую очередь от результата битвы за Донбасс. Если им в войне удастся удержать часть территорий за собой, они будут двигаться в сторону создания этих администраций с главной целью создания СССР номер 2", - сказал Вадим Денисенко.

По его мнению, это звонок, на который должны обратить внимания такие страны как Беларусь, Казахстан, Молдова и другие территории, которых Россия очевидно хочет включить в конструкцию СССР-2. "Все абсолютно будет зависеть от ситуации на фронте. Если им удастся закрепить часть территорий за собой, то очевидно, что они будут создавать военные администрации на местах. Это звоночек не только для нас, но и для всех стран, находящихся в зоне риска. Минимум из того, что эти страны могут сделать сейчас - выйти хотя бы с заявлениями о том, что они обеспокоены", - прокомментировал Денисенко.

Напомним, ранее в Госдуме высказались о возможном "присоединении" Херсонской области к РФ и заявили, что конституция РФ не запрещает принимать в состав России регионы других государств.

Также ранее в России рассказали о механизме присоединения захваченных украинских территорий.

Вместе с тем, в NYT назвали нереалистичной целью возврат Киевом всех оккупированных территорий.