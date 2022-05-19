В России Госдума хочет легализовать создание в Украине "временных администраций" на захваченных территориях.

Российские депутаты внесли в Госдуму законопроект, который позволит Путину создавать "временные администрации" за пределами России.

"Мы даем полномочия верховному главнокомандующему РФ, президенту России по необходимости создавать такие гражданские администрации, по сути, временные органы исполнительной власти для решения всех необходимых задач", - цитируют российские СМИ авторов законопроекта.

Напомним, ранее в Госдуме высказались о возможном "присоединении" Херсонской области к РФ и заявили, что конституция РФ не запрещает принимать в состав России регионы других государств.

Также ранее в России рассказали о механизме присоединения захваченных украинских территорий.

Тем временем, в Украине уже 85-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

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