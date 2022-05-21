Украина существенно усложняет проезд по Одесской области. Фото: dpsu.gov.ua

Украина ввела дополнительные ограничения на въезд в Белгород-Днестровский район Одесской области. Ужесточается режим пересечения на южной границе с Приднестровьем. 

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Ограничения в первую очередь коснутся трафика по трассе Одесса – Рени, которая частично проходит через Приднестровье.

Вводят их "для обеспечения мер укрепления национальной безопасности и обороны Украины".

С 23 мая запрещается:

  • въезд лиц в определенную полосу местности вдоль государственной границы;
  • производство в ней работ;
  • отдых населения;
  • рыболовство и охота, выпас скота;
  • скопление транспортных средств (более двух), длительные остановки транспортных средств (дольше 20 минут), не связанные с техническими неисправностями;
  • перевозка оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений;
  • использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций;
  • использование беспилотников;
  • движение по участку автомобильной дороги Одесса - Рени в районе Паланки;
  • плавание всех маломерных судов и других плавсредств.

Исключение делается для военных, работников промышленности и сельского хозяйства. 

Напомним, что единственный альтернативный путь в Белгород-Днестровский район закрыт, так как россияне уже пять раз ударили по мосту через Днестровский лиман.

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