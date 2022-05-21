Пограничники ужесточают режим въезда на юг Одесской области возле Приднестровья
Украина ввела дополнительные ограничения на въезд в Белгород-Днестровский район Одесской области. Ужесточается режим пересечения на южной границе с Приднестровьем.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Ограничения в первую очередь коснутся трафика по трассе Одесса – Рени, которая частично проходит через Приднестровье.
Вводят их "для обеспечения мер укрепления национальной безопасности и обороны Украины".
С 23 мая запрещается:
- въезд лиц в определенную полосу местности вдоль государственной границы;
- производство в ней работ;
- отдых населения;
- рыболовство и охота, выпас скота;
- скопление транспортных средств (более двух), длительные остановки транспортных средств (дольше 20 минут), не связанные с техническими неисправностями;
- перевозка оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений;
- использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций;
- использование беспилотников;
- движение по участку автомобильной дороги Одесса - Рени в районе Паланки;
- плавание всех маломерных судов и других плавсредств.
Исключение делается для военных, работников промышленности и сельского хозяйства.
Напомним, что единственный альтернативный путь в Белгород-Днестровский район закрыт, так как россияне уже пять раз ударили по мосту через Днестровский лиман.
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