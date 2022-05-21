Украина ввела дополнительные ограничения на въезд в Белгород-Днестровский район Одесской области. Ужесточается режим пересечения на южной границе с Приднестровьем.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Ограничения в первую очередь коснутся трафика по трассе Одесса – Рени, которая частично проходит через Приднестровье.

Вводят их "для обеспечения мер укрепления национальной безопасности и обороны Украины".

С 23 мая запрещается:

въезд лиц в определенную полосу местности вдоль государственной границы;

производство в ней работ;

отдых населения;

рыболовство и охота, выпас скота;

скопление транспортных средств (более двух), длительные остановки транспортных средств (дольше 20 минут), не связанные с техническими неисправностями;

перевозка оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений;

использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций;

использование беспилотников;

движение по участку автомобильной дороги Одесса - Рени в районе Паланки;

плавание всех маломерных судов и других плавсредств.

Исключение делается для военных, работников промышленности и сельского хозяйства.

Напомним, что единственный альтернативный путь в Белгород-Днестровский район закрыт, так как россияне уже пять раз ударили по мосту через Днестровский лиман.

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