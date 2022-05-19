Молдове не грозит втягивание в войну, а вопрос Приднестровья будет решаться политическим путем - Санду
Молдове не угрожает втягивание в войну, а вопрос Приднестровья страна намерена решать политическим путем.
Об этом заявила президент страны Майя Санду, выступая 18 мая на пленарном заседании Европарламента.
"Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдавии в войну, мы нейтральная страна. Но мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет", – заявила Санду.
По ее словам, Кишинев ищет мирное политическое решение приднестровского конфликта, которое будет учитывать суверенитет и территориальную целостность Молдовы.
"Правительство пытается сохранить стабильность и найти дипломатическое решение конфликта, мы не хотим дестабилизации, у нас есть видение мирной реинтеграции страны", – подчеркнула президент.
Ранее премьер Молдовы заявила, что Молдова намерена сохранить нейтральный статус государства и считает военный конфликт "отдаленной опасностью".
А незадолго до этого премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сказала, что риск эскалации военного конфликта на территории Молдовы маловероятен, а потому мобилизация в стране не планируется.