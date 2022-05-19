Молдове не угрожает втягивание в войну, а вопрос Приднестровья страна намерена решать политическим путем.

Об этом заявила президент страны Майя Санду, выступая 18 мая на пленарном заседании Европарламента.

"Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдавии в войну, мы нейтральная страна. Но мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет", – заявила Санду.

По ее словам, Кишинев ищет мирное политическое решение приднестровского конфликта, которое будет учитывать суверенитет и территориальную целостность Молдовы.

"Правительство пытается сохранить стабильность и найти дипломатическое решение конфликта, мы не хотим дестабилизации, у нас есть видение мирной реинтеграции страны", – подчеркнула президент.

Ранее премьер Молдовы заявила, что Молдова намерена сохранить нейтральный статус государства и считает военный конфликт "отдаленной опасностью".

А незадолго до этого премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сказала, что риск эскалации военного конфликта на территории Молдовы маловероятен, а потому мобилизация в стране не планируется.