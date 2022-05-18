Молдова намерена сохранить нейтральный статус государства, как это закреплено в конституции. При этом возможность распространения военного конфликта на Молдову рассматривается как "отдаленная опасность".

Об этом заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица в интервью миланской газете Corriere della Sera.

"Нейтралитет Молдовы закреплен в конституции и пользуется широкой поддержкой населения", - сказала она

Она заявила, что "заинтересованные стороны пытаются дестабилизировать нас и втянуть нас в нежелательную войну", но руководство Молдовы намерено продолжать диалог с Приднестровьем и надеется на мирную интеграцию территории.

Напомним, в Молдове заявили, что не планируют мобилизацию в стране и ведут диалог с Приднестровьем. Также мы сообщали, что президент страны Майя Санду заявила об отсутствии военной угрозы для Молдовы.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.