Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу во время визита в Киев отказал своему украинскому коллеге Руслану Стефанчуку в оказании военной помощи Украине.

Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь правящей партии "Действие и солидарность" Адриана Влас.

"Председатель парламента сообщил, что, согласно статусу нейтралитета Молдовы, страна не может размещать военную технику в других странах", - заявила Влас.

По данным "РИА Новости" речь шла о просьбе передать Украине молдавские МиГ-29.

Гросу заявил, что республика готова отправить в Украину саперов для разминирования опасных территорий, чтобы местное население чувствовало себя в безопасности

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.