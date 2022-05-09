Риск эскалации военного конфликта на территории Молдовы маловероятен, а потому мобилизация в стране не планируется. Власти Молдовы ведут диалог с непризнанным Приднестровьем. Несмотря на военные провокации в регионе в последнее время, у властей нет оснований для мобилизации.

Об этом заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Кишиневе.

"У нас нет ни одного мотива для серьезного беспокойства и таких действий. Мы поддерживаем диалог с представителями Приднестровья. Предпринимаем усилия, чтобы снизить обеспокоенность общества", - заверила она.

Напомним, что в конце апреля-в начале мая в Приднестровье были провокации со взрывами и обстрелами военных объектов, которые в Украине называли работой России, чтобы втянуть регион в российско-украинскую войну.

После провокаций в "ПМР" заявили, что Приднестровье придерживается нейтралитета в войне в Украине. А Молдова заявила, что власти не видят серьезного риска вовлечения Приднестровья в конфликт в Украине.