Президент Майя Санду заявила, что Молдове сейчас ничего не угрожает, однако власти продолжают внимательно следить за развитием событий и делают все, чтобы не допустить дестабилизации ситуации.

Об этом она сообщила на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, прибывшим в Кишинев с официальным визитом.

"Обсудила с президентом Гитанасом Наусидой сложившуюся ситуацию в Молдове. Мы внимательно следим за развитием событий и делаем все, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в нашей стране. Мы также находимся в постоянном контакте с нашими внешними партнерами и друзьями", – сказала Санду.

Президент также добавила, что приоритетом власти является сохранение мира.

"Наши анализы и анализы наших партнеров показывают, что сегодня Молдове ничего не угрожает, но мы сохраняем бдительность. Приоритетом власти есть сохранение мира, жизни и безопасности граждан", - сообщила Санду.

Ранее вице-премьер по реинтеграции Молдовы Олег Серебрян заявил, что власти Молдовы не видят серьезного риска вовлечения Приднестровья в конфликт в Украине.

Также "Страна" пообщалась с жителями Молдовы и "ПМР" и узнала их отношение к тревожным новостям о возможном вовлечении Молдовы в конфликт.