В Украине продолжается ажиотаж вокруг иномарок под нулевую растаможку. Уже ввезено больше 80 тысяч авто, и поток машин не уменьшается. На выделенных пунктах пропуска на границах сохраняются огромные очереди, в которых застревают не только "перегонщики", но и волонтеры.

При этом у некоторых водителей из-за длительного стояния на кордоне прямо в очереди истекает срок действия транзитных номеров.

При этом всплывают интересные нюансы. С одной стороны, на "евробляхах" уже выстроены новые схемы, на которых зарабатывают все - от перегонщиков до брокеров и таможенников. С другой, за дешевыми машинами из Европы массово ринулись украинские водители, новички в деле пригона авто.

"Зачастую они не знают всех нюансов, едут наобум, в надежде, что по ходу во всем разберутся. В итоге сами попадают на деньги да еще и очереди тормозят", - говорит "перегонщик" из Киева Виталий.

По его словам, за время действия льгот по растаможке авто, ситуация резко поменялась.

"На фоне проблем с бензином и дизелем стали больше брать электрокаров и авто на газу. Меньше запросов на элитные иномарки, при этом растет спрос на машины до 5-7 тысяч евро. Но найти их сейчас не так просто, так как в целом б/у авто в Европе подорожали, в том числе, и из-за украинского фактора, У нас на вторичном рынке уже можно найти машину дешевле, чем в той же Германии - люди сбрасывают авто в хорошими скидками", - рассказывает Виталий.

Разбирались, какая сейчас ситуация по авто под нулевую растаможку.

"Ездят в очередях по кругу"

Об очередях "евроблях" на пунктах пропуска через границу ходят легенды. Вереницы машин выстраиваются на несколько километров, водители ждут в очередях сутками, доходит до 5 -6 дней.

Напомним: недавно Кабмин своим распоряжением определил пункты пропуска для иномарок под нулевую растаможку. Это Устилуг и Грушив на границе с Польшей и Малый Березный на границе со Словакией.

Но они едва справляются с потоком машин. В итоге очереди начинаются еще с Польши.

К примеру, на 20 мая возле пограничного польского села Медык очередь авто на 10 километров, поляки усилили полицейские посты для контроля ситуации. На пункте пропуска в Будомыре выстроилось порядка 2 тысяч авто, на других пунктах пропуска стоят сотни машин, - сообщила вчера "Польскому радио" представитель польской Палаты налоговой администрации в Ряшеве Эдита Хабаровская.

Некоторые водители попадают на польские штрафы прямо в очередях.

"Желтые транзитные номера рассчитаны на пять дней, но многие не успевают переехать границу за это время. В итоге номера становятся просроченными еще в очереди. Штраф - от 1,5 тысяч до 3 тысяч злотых (320-640 евро). На аргументы водителей, мол, за что штраф, я же в это время в "колейке" стою, поляки не сильно ведутся. Говорят: если есть деньги на машину, когда в стране война, то пусть пан и штраф платит. В целом со стороны польских пограничников и таможенников отношение к нашим "перегонщикам" не сильно хорошее. По всему видно, что они этого "пира во время чумы" не понимают", - рассказывает нам житель Ивано-Франковской области Иван, который занимается перегоном авто.

По транзитным номерам есть нюансы. Можно ставить авто на желтые номера (так называемые пятидневки, они действуют до пяти дней и стоят в Европе 100-150 евро включая страховку), а можно на красные. Последние действуют 15 дней, но стоят дороже - 250-300 евро. Поэтому многие наши водители, чтобы не переплачивать, берут желтые номера, в надежде, что за пять дней успеют ввезти авто в Украину. Что с нынешними очередями на границах сделать не так просто.

Что касается самих очередей, то причин "автомобильного столпотворения" на границах несколько. Во-первых, это огромный поток авто, во-вторых, медленная работа таможни (говорят, что ее ускоряют взятки).

Но есть и еще один фактор - водители-новички.

"Многие поехали не сильно разбираясь, что и как ввозить. И для них становится сюрпризом тот факт, что, оказывается, даже под нулевую растаможку все равно нужно заполнять таможенную декларацию. По идее, это стоит делать заранее - можно еще за день-два до пересечения границы передать данные таможенному брокеру, он подготовит документы как раз к заезду авто (стоимость услуги - 2-5 тысяч гривен - Ред), можно заполнять самому. Но многие водители сначала выстаивают в очередях по несколько суток, потом узнают, что, оказывается, нужна декларация, и их разворачивают обратно в хвост очереди. Так и мотаются по кругу еще несколько суток. Ну или платят "за срочность" брокерам и таможенникам по 500-1000 евро", - говорит перегонщик из Киева Виталий.

"Доставка подорожала вдвое"

Из-за очередей и ажиотажа резко подорожали услуги по перегонке авто.

Многие посредники вообще не хотят ехать через границу. Ищут авто, покупают, оформляют за 200-300 евро, оставляют на парковке где-нибудь в Хелме и все. А перегон через границу и доставка по Украине - уже отдельная услуга. За нее сейчас просят по 400-700 евро, в зависимости от конечного пункта назначения.

В итоге, перегон авто уже подорожал почти вдвое. То же самое с доставкой машин на автовозе.

"Это хороший вариант для иномарок, которые не на ходу, старых машин, по которым нет TUF (техосмотра, который стоит 90-120 евро- Ред), плюс для авто, которые едут на лафете, не нужно покупать транзитные номера. Раньше за 500-600 евро можно было заказать доставку уже в Киев. Сейчас - минимум, тысяча, это если по знакомству. В основном, 1200-1500 и нужно ждать, так как большая запись", - рассказал нам киевлянин Андрей, владелец небольшой площадки по продаже б/у авто из Европы.

По доставке на автовозах причиной подорожания стал также дефицит "выездных" водителей, проблемы с топливом и его подорожанием, а также очереди на границах, которые снижают "оборачиваемость" транспорта.

"Спровоцировали подорожание б/у авто в Европе"

Интересные тенденции также по самим авто. Если сразу после запуска нулевой растаможки в Украина массово поехали дорогие элитные иномарки, то сейчас идут, в основном, бюджетные модели (хотя премиальные авто также никуда не исчезли).

По данным первого заместителя председателя Государственной таможенной службы Александра Щуцкого, средняя стоимость авто, которые завозятся по льготной растаможке - 5-10 тысяч евро. Но при этом треть иномарок - премиум-класса стоимостью от 20 тысяч евро и выше. Также из-за проблем с дизелем и бензином и резкого подорожания топлива, вырос спрос на электрокары и авто с хорошим ГБО.

О резком спросе на электрокары говорят также на OLX. По данным представителей этой площадки, спрос на электрокары вырос в 15 раз. Предложение от продавцов также увеличивается - на сегодня размещается порядка 1000 объявлений о продаже электромобилей в месяц, тогда как на аналогичный период прошлого года их было немногим более сотни.

Перегонщик Виталий рассказывает нам, что украинцы "выгребают из Европы все, включая автохлам по 500-1000 евро". Повышенный спрос со стороны наших граждан ускорил рост цен на б/у авто в ряде стран Европы, в частности, в Германии. За месяц ценники выросли на 3-5%, плюс стало сложнее с поиском, особенно авто в хорошем состоянии и по адекватной цене.

В Институте исследований авторынка отмечают, что в Европе растет спрос на подержанные авто. Исследователи ссылаются на данные компании AAA Auto, подразделения европейской сети Aures Holding, торгующей б/у машинами в странах Европы.

Причем, растет он и со стороны самих европейцев, которые выбирают подержанные (но при этом не очень старые и с небольшим пробегом) авто из-за более надежных двигателей, а также по причине дефицита новых моделей (его провоцирует кризис полупроводников и нехватка запчастей).

По этой причине, как отмечают в AAA Auto, те авто, которые ранее продавались на вывоз, в том числе в Украину, теперь остаются на внутреннем рынке в Европе. Формируется дефицит, и, как следствие, растут цены. Поэтому уже сегодня купить б/у авто на вторичном рынке в Украине нередко можно дешевле, чем пригнать ее из Европы, - констатируют в Институте исследований авторынка.

"Многие украинцы действительно отдают машины со скидками, особенно, если по деньгам туго и нужно срочно продать. К примеру, сейчас пошли распродаваться владельцы небольших служб такси. До войны этот бизнес был на подъеме. Предприниматели закупали по 10-20 авто, сажали на них водителей и неплохо зарабатывали. Сейчас те, кому удалось эти машины собрать (многие угнаны или уничтожены) пытаются продать их за любые деньги. К примеру, один из бывших таксистов реализует сейчас партию из 20 Hyundai на газу, покупал их по 10 тысяч за авто, продает по 6 тысяч", - рассказал нам "перекупщик" Юрий из Киева.

Ранее мы рассказывали, что после того, как в Украине на период войны отменили "растаможку" таможенников обвинили в том, что они берут взятки за пропуск автомобилей.

"Страна" подробно разбиралась в этой ситуации и рассказывала, что происходит на границах сейчас и куда едут авто с "нулевой растаможкой".