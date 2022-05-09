В Украине выделили пункты пропуска для перевоза транспортных средств через таможенную границу Украины с "нулевой растаможкой". Об этом рассказала Таможенная служба страны на Facebook.

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 03 мая 2022 г. № 354-р, перемещение транспортных средств, приобретенных за пределами таможенной территории Украины гражданами Украины, осуществляется в пунктах пропуска через государственную границу:

Устилуг (на границе с Польшей);

Грушев (на границе с Польшей);

Малый Березный (на границе со Словакией).



Скриншот: Facebook/Державна митна служба України

Мы рассказывали, что после того, как в Украине на период войны отменили "растаможку" для купленных за границей автомобилей, в страну из-за рубежа стали везти тысячи иномарок. На границах была огромная очередь.

На этом фоне даже образовался коррупционный скандал. Некоторых таможенников обвинили в том, что они берут взятки за пропуск автомобиля с "нулевой растаможкой".

"Страна" подробно разбиралась в этой ситуации и рассказывала, что происходит на границах сейчас и куда едут авто с "нулевой растаможкой".