В Украине назвали три пункта, через которые можно провезти авто с "нулевой растаможкой"
В Украине выделили пункты пропуска для перевоза транспортных средств через таможенную границу Украины с "нулевой растаможкой". Об этом рассказала Таможенная служба страны на Facebook.
Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 03 мая 2022 г. № 354-р, перемещение транспортных средств, приобретенных за пределами таможенной территории Украины гражданами Украины, осуществляется в пунктах пропуска через государственную границу:
- Устилуг (на границе с Польшей);
- Грушев (на границе с Польшей);
- Малый Березный (на границе со Словакией).
Скриншот: Facebook/Державна митна служба України
Мы рассказывали, что после того, как в Украине на период войны отменили "растаможку" для купленных за границей автомобилей, в страну из-за рубежа стали везти тысячи иномарок. На границах была огромная очередь.
На этом фоне даже образовался коррупционный скандал. Некоторых таможенников обвинили в том, что они берут взятки за пропуск автомобиля с "нулевой растаможкой".
"Страна" подробно разбиралась в этой ситуации и рассказывала, что происходит на границах сейчас и куда едут авто с "нулевой растаможкой".