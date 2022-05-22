Владимир Зеленский отреагировал на петицию с требованием разрешить выезд из страны мужчинам призывного возраста.

Реакция последовала негативная. Отменять запрет президент не будет.

"Вы знаете, я, наверное, не до конца понимаю, к кому эта петиция – ко мне, а может, эта петиция должна адресоваться родителям тех воинов, которых потеряли вследствие того, что они защитили ценой своей жизни Украину, ту или иную область, тот или иной регион, тот или иной город. Вы знаете, что в большинстве своем не свой город, где родились. Сегодня от 50 до 100 человек могут погибать (вероятно в день - Ред.) на сложнейшем направлении востока нашего государства, они защищают наше государство и нашу независимость", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

Необходимые для рассмотрения президентом 25 тысяч подписей петиция набрала за несколько дней.

Отметим, что в Верховной Раде предлагали вообще лишать гражданства украинцев, которые во время военного положения или войны выехали в страну, которая напала на Украину, и не вернулись в течение 30 дней.

Но потом "Слуги народа" отозвали подписи под законопроектом.

Война в Украине длится уже 88-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 87-го дня войны. Вчера из "Азовстали" вышел последний украинский военный, и российскую осаду Мариуполя можно считать официально законченной.

Главный фронт сейчас - Северодонецк. В обеих сводках Генштаба о нем почти ничего не говорится. Но губернатор Сергей Гайдай сообщил две важные новости. Первая - что бои уже второй день идут на окраинах Северодонецка. Вторая - что россияне подорвали Павлоградский мост между Северодонецком и Лисичанском. Генштаб резюмирует, что враг пытается выйти на административные границы Луганской области.

Также 21 мая прозвучало несколько важных заявлений о будущих поставках оружия с Запада - это разговор о том, на что потратят шесть миллиардов долларов, предусмотренных США для прямого военного снабжения Украины.

Тем временем в Офисе президента прогнозируют, что война вступает в ее кровавую фазу.

В этот же день Зеленский заявил, что будет считать победой, если удастся вернуться к линии разграничения на 24 февраля.

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Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, почему в Украине все чаще бунтуют бойцы ТРО, которых отправляют на передовую.