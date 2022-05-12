Палата представителей конгресса США в среду вечером одобрила законопроект, нацеленный на облегчение долгового бремени Украины в свете военного вторжения РФ. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Данная законодательная инициатива в случае принятия обязывает представителей США в различных международных организациях добиваться немедленной приостановки платежей по обслуживанию долга Украины и предоставления финансовой помощи Киеву на льготных условиях.

Законопроект также предписывает министерству финансов США немедленно начать требовать облегчения долгового бремени для Украины со стороны правительств других стран и коммерческих организаций на двухсторонней и многосторонней основе.

Ранее конгресс США утвердил дополнительную помощь Украине на сумму более $40 млрд.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.