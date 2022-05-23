Из-за активных боевых действий в Донецкой и Луганской областях люди полностью лишены газоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины".

"23 мая 2022 года в результате обстрелов поврежден магистральный газопровод, который транспортировал газ в населенные пункты Донецкой и Луганской областей. С 14: 00 подача природного газа к этому участку ГТС прекращена", – говорится в сообщении.

Сейчас поврежденный участок газопровода локализован, однако выполнение восстановительных работ и возобновление транспортировки газа реализовать невозможно, поскольку проходят активные боевые действия.

Сообщается, что альтернативные варианты транспортировки газа в регионы отсутствуют из-за несанкционированного вмешательства в работу ГТС на территории, оккупированной российскими войсками.

"Сейчас, чтобы обезопасить себя, потребителям Донецкой и Луганской областей необходимо руководствоваться рекомендациями региональных операторов распределительных сетей", – добавили в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что Северодонецк остался без газа, так как оккупанты перебили магистральный газопровод обстрелом.

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Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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