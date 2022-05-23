Российские войска продолжают наступать в Луганской области и если ее захватят, то пойдут дальше на Донецкую область.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, бои идут на окраинах Северодонецка. Российские танки "в упор расстреливают многоэтажки".

Гайдай пишет, что россияне перебрасывают в Луганскую область подкрепления с других направлений, "круглосуточно атакуют наши позиции, пытаются прорвать оборону, обстрелы Северодонецка идут без остановки".

Ранее мы писали, что в Луганской области продолжаются тяжелые бои на околицах Северодонецка, который россияне пытаются взять в кольцо. По словам Сергея Гайдая, россияне уничтожают Северодонецк, как Мариуполь.

Война в Украине длится уже 88-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 87-го дня войны. Вчера из "Азовстали" вышел последний украинский военный, и российскую осаду Мариуполя можно считать официально законченной.

Главный фронт сейчас - Северодонецк. В обеих сводках Генштаба о нем почти ничего не говорится. Но губернатор Сергей Гайдай сообщил две важные новости. Первая - что бои уже второй день идут на окраинах Северодонецка. Вторая - что россияне подорвали Павлоградский мост между Северодонецком и Лисичанском. Генштаб резюмирует, что враг пытается выйти на административные границы Луганской области.

Также 21 мая прозвучало несколько важных заявлений о будущих поставках оружия с Запада - это разговор о том, на что потратят шесть миллиардов долларов, предусмотренных США для прямого военного снабжения Украины.

Тем временем в Офисе президента прогнозируют, что война вступает в ее кровавую фазу.

В этот же день Зеленский заявил, что будет считать победой, если удастся вернуться к линии разграничения на 24 февраля.

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Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, почему в Украине все чаще бунтуют бойцы ТРО, которых отправляют на передовую.