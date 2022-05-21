В Луганской области продолжаются тяжелые бои на околицах Северодонецка, который россияне пытаются взять в кольцо.

Об этом сообщает губернатор Сергей Гайдай.

По его словам, россияне уничтожают Северодонецк, как Мариуполь.

Также Горскую общину ежедневно бомбят авиацией.

"Планы врага - окружить область, или сделать из нее пепелище, как в Попасной. Это трудная судьба Луганщины: не дать россиянам продвинуться дальше", - пишет Гайдай.

Также россияне открыли по севродонецкому объединению "Азот" – там произошло возгорание градирни. Пожар был ликвидирован.

"Сейчас бои идут на околицах Северодонецка. Всего на фронте отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены восемь танков, три артиллерийские системы, десять единиц боевой бронированной техники, три специальных бронированных автомобиля и шесть единиц автомобильной техники противника.

Подразделения ПВО сбили беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" и оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA" говорится в сводке Луганской ОВА (областной военной администрации).

Напомним, что вчера в Северодонецке под обстрел попала школа, где укрывались две сотни людей. Трое человек погибли.

По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.