В Луганской области за сутки погибли шесть мирных жителей. Половина - в школе, где прятались от обстрелов
За минувшие сутки в результате боев и обстрелов в Луганской области погибли шесть мирных жителей.
Об этом сообщил глава области Сергей Гайдай.
"Еще утром 20 мая россияне обстреляли школу, в подвале которой с начала войны скрывались жители новых районов Северодонецка.
Как следствие, два человека погибли на месте, еще трое госпитализированы. Двое погибших и раненые – члены одной семьи.
Вечером близ своего дома в Северодонецке погибли мужчина и женщина. Две женщины убиты российскими обстрелами в Лисичанске и Приволье.
А еще у нас ранен в ногу волонтер, который работал в гуманитарном штабе в Северодонецке" - написал Сегей Гайдай в телеграм.
Также только за одни сутки в Луганской области – около 50 разрушенных домов в Лисичанске, Северодонецке, Приволье.
По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.
Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.
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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.
p>По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.
Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.